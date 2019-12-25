От коронавируса умер актер Александр Самойлов

Первые симптомы заболевания он ощутил 2 ноября.

В Москве в возрасте 68 лет скончался заслуженный артист России Александр Самойлов. Об этом сообщили на сайте МХАТ имени Горького, в котором актер служил с 1994 года.

О смерти Самойлова стало известно 9 декабря. В театре заявили, что актер скончался после продолжительной болезни.

Первые симптомы заболевания Самойлов ощутил 2 ноября. Позже 68-летнего актера госпитализировали с пневмонией, 13 ноября его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным СМИ, у актера был подтвержденный КОВИД.

Александр Самойлов сыграл десятки ролей в театре и в кино. Самые известные его работы в фильмах "Сицилианская защита ", "На безымянной высоте", а также в сериалах "Две судьбы", "Глухарь", "След" и "Марш Турецкого". Перед смертью актер готовился к двум премьерам в МХАТ имени Горького – спектаклям "Лавр" и "Вишневый сад".

Ранее мы писали, что умер режиссер игрового кино Александр Гордон.

Фото: кадр из сериала "Две судьбы"