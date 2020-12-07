Умер режиссер игрового кино Александр Гордон

Он работал вместе с режиссером Андреем Тарковским.

Режиссер Александр Гордон, работавший с режиссером Андреем Тарковским, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Александр Гордон работал на киностудиях "Мосфильм", "Молдова-фильм", также он снял пару сюжетов для киножурнала "Фитиль".

Вместе с Андреем Тарковским Гордон снял игровые фильмы "Сегодня увольнения не будет", "Убийцы". Еще Александр Гордон работал над такими фильмами, как "Человек, который закрыл город", "Последняя ночь в раю", "Схватка в пурге", "Футболист" и другие.

В субботу, 6 декабря, умер петербургский историк Игорь Фроянов.

Видео: "Убийцы", 1956. Реж.: А.Тарковский