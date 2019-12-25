Умер петербургский историк Игорь Фроянов

По 2001-й год он руководил Историческим факультетом СПбГУ.

В субботу, 6 декабря, стало известно, что скончался русский историк Игорь Фроянов. Ему было 84 года. Об этом рассказали участники сообщества в соцсети "ВКонтакте" кафедры истории русского искусства СПбГУ.

Фроянов работал до последних дней в университете и планировал выйти на работу уже в этот понедельник. Смерть стала неожиданной для всех сотрудников вуза.

Игорь Фроянов родился в 1936 году в городе Армавире. В университете Ленинграда - Петербурга он проработал более 40 лет – возглавлял кафедру Русской истории, был деканом исторического факультета СПбГУ.

Фото: vk.com/club1952789