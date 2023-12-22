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В Театре сатиры проходит прощание с Александром Ширвиндтом

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Попрощаться с артисты пришли коллеги, друзья, близкие и поклонники его творчества.

В Театре сатиры проходит прощание с народным артистом России Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает "РИА Новости".

Гроб с телом артиста установлен на цене. Рядом с гробом стоят венки, в том числе от президента РФ Владимира Путина. Попрощаться с Ширвиндтом пришли коллеги, друзья, близкие и поклонники его творчества.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Сообщалось, что у артиста были проблемы с сердцем.

Ранее писатель Беседин заявил, что слова Александра Ширвиндта войдут в золотой фонд цитат.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: александр ширвиндт, прощание, театр сатиры
Категории: Лента новостей, Культура, Новости России,

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