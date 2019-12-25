В Петербурге простились с вдовой композитора Андрея Петрова

Наталию Петрову похоронили на Волковском кладбище рядом с супругом.

В Петербурге 13 сентября состоялась церемония прощания с Наталией Петровой, вдовой композитора Андрея Петрова. Отпевание и похороны прошли в некрополе "Литераторские мостки" на Волковском кладбище. Об этом сообщили в Фонде сохранения и развития творческого наследия композитора.

Наталия Петрова скончалась 7 сентября. Проститься с ней пришли родственники, друзья и коллеги. Похоронили вдову композитора рядом с супругом. Петрова была музыковедом и журналистом, а после смерти Андрея Петрова продолжила заниматься сохранением памяти о его творчестве.

В 2007 году Наталия Петрова основала Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора. Организация проводит концерты, конкурсы и фестивали, посвященные его жизни и музыке. Андрей Петров написал музыку для множества известных советских и российских фильмов, среди которых "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон" и "Я шагаю по Москве".

Фото: Фонд композитора Андрея Петрова