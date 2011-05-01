Заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно скончался в Петербурге

Также Леонид Владимирович возглавлял кафедру теории и методики хоккея в НГУ имени П. Ф. Лесгафта.

В Петербурге на 79-м году жизни погиб Заслуженный тренер России по хоккею, Заслуженный работник физической культуры и спорта страны, доктор педагогических наук, профессор и член Петровской академии наук и искусств Леонид Михно.

По данным городского комитета по физической культуре и спорту, Леонид Владимирович создал Ассоциацию ветеранов хоккея и спортивного клуба "Тройка", являлся вице-президентом Федерации хоккея РФ и президентом Северо-Западной межрегиональной федерации хоккея.

Кроме того, Леонид Михно возглавлял кафедру теории и методики хоккея в НГУ имени П. Ф. Лесгафта, был директором Высшей школы тренеров по хоккею имени Н. Г. Пучкова.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Леонида Владимировича Михно. Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга