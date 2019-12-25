Защитник МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в тяжелом состоянии

19-летний спортсмен попал в реанимацию 3 дня назад.

В пресс-службе молодежного хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург" рассказали о состоянии Тимура Файзутдинова, которому попала шайба в голову. Хоккеист находился в ярославской больнице в тяжелом состоянии.

Для Тимура делается всё возможное: в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, им занимаются квалифицированные врачи. Все расходы клуб взял на себя. говорится в сообщении.

Родители игрока и руководство клуба прибыли в Ярославль. Ситуацию контролирует губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сбора средств не ведется, поэтому граждан предостерегли от мошенников.

Тимур Файзутдинов получил травму во время игры с ярославским "Локо" 12 марта. Его поместили в реанимацию.

Фото: пресс-служба МХК "Динамо Санкт-Петербург"