  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Защитник МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Сегодня, 11:24
66
nadezhda_sib

Защитник МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в тяжелом состоянии

0 0

19-летний спортсмен попал в реанимацию 3 дня назад.

В пресс-службе молодежного хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург" рассказали о состоянии Тимура Файзутдинова, которому попала шайба в голову. Хоккеист находился в ярославской больнице в тяжелом состоянии.

Для Тимура делается всё возможное: в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, им занимаются квалифицированные врачи. Все расходы клуб взял на себя.

говорится в сообщении.

Родители игрока и руководство клуба прибыли в Ярославль. Ситуацию контролирует губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. 

Сбора средств не ведется, поэтому граждан предостерегли от мошенников. 

Тимур Файзутдинов получил травму во время игры с ярославским "Локо" 12 марта. Его поместили в реанимацию.

Фото: пресс-служба МХК "Динамо Санкт-Петербург" 

Теги: динамо санкт петербург, реанимация, травма, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии