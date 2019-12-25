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Суд назначил условные сроки виновным в гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге
Сегодня, 14:04
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Суд назначил условные сроки виновным в гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге

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Кроме того, с каждого взыскали по 900 тыс. рублей.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор фигурантам уголовного дела, возбужденного после гибели рабочего при обрушении СКК "Петербургский". Об этом 5-го июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело рассматривалось в особом порядке. Сергей Акименко, Дмитрий Смирнов и Николай Иванов обвинялись по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". 

Суд назначил каждому по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и взыскал по 900 тыс. рублей с каждого. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, какая позиция была у обвинения. Обрушение СКК произошло 31 января 2020-го года. В результате погиб один рабочий, а здание рухнуло. 

Фото: Piter.TV

Теги: гибель рабочего, обрушение, скк петербургский
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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