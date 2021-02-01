Это произошло год назад. Piter.tv фиксирует полную хронологию событий вокруг трагедии и текущий момент.

Год назад, 31 января, при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский" погиб 29-летний житель Петрозаводска, газорезчик Матвей Кучеров. Вместе с оборвавшейся человеческой жизнью обрушилось 80% уникального здания, за сохранение исторического облика которого боролись городские активисты.

К годовщине трагедии Piter.tv решил вспомнить, почему решили снести СКК, как погиб рабочий и как обстоят дела со стройкой сейчас.

История комплекса

Проект СКК "Петербургский" на проспекте Космонавтов был разработан в 60-е годы ХХ века. Архитекторы задумали создать крупнейший спортивно-концертный комплекс страны и Европы вместимостью 25 тысяч зрителей. Главной особенностью здания стала уникальная крыша, которую еще называли "мембраной" из-за ее необычной конструкции. 56 металлических пластин крепились на вантах к железобетонному 160-метровому кольцу.

Фото: Piter.tv

По информации, которая была на сайте СКК, научно-техническое общество Франции в 1988 году (к 100-летию возведения Эйфелевой башни в Париже) создало список величайших инженерных достижений XX века. СКК попал в один список с туннелем под Ла-Маншем, платформой для добычи нефти со дна Северного моря и эстакадой, соединившей все острова Японии.

Во времена СССР в комплексе проводились спортивные турниры, на его сцене давали концерты Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, группы "Кино", Scorpions, Black Sabbath, и другие, там постоянно действовала ярмарка. Но уже с 2000 года популярность комплекса для организации матчей и соревнований стала падать. Причина тому – открытие Ледового дворца, а позднее и других объектов в городе.

Почему решили реконструировать СКК

К 2018 году в СКК почти не проходят концерты, отменены основные спортивные соревнования – футбольный турнир памяти В. А. Гранаткина и Кубок Содружества. Перестали проводиться внутрироссийские и международные чемпионаты. Здание "застыло" в моменте ярмарочно-торговым комплексом. В это время впервые заговорили о реконструкции СКК. В 2023 году Петербург должен принять чемпионат мира по хоккею, и к этому времени городу как раз необходима новая ледовая арена.

Фото: Piter.tv

Градостроительный совет рассматривал два варианта реконструкции СКК: частичное преобразование с сохранением исторического фасада или полный снос здания со строительством на его месте новой ледовой арены. Сначала проект отправили на доработку.

Союз архитекторов Петербурга и общество охраны памятников истории и культуры подали заявки на включение СКК в перечень объектов культурного наследия. Такой статус здания не позволяет сносить его и самовольно переделывать — существует даже уголовная ответственность за подобные действия.

В марте 2019 года правительство Санкт-Петербурга отклонило заявку. По закону, дома — кандидаты на статус объекта культурного наследия должны обладать ценностью для общества и государства с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и т.п. с обязательным условием: с момента создания объекта должно пройти не менее 40 лет. СКК "Петербургский", по версии правительства Санкт-Петербурга, ввели в эксплуатацию в середине 1980 года, а значит на момент рассмотрения заявки зданию около 39 лет.

Фото: Piter.tv

В августе 2019 года Градостроительный совет Петербурга согласился с возможностью сноса СКК "Петербургский" и строительства нового здания на его месте.

Разговоры о возведении новой хоккейной арены на месте СКК усилились с моментом победы российской заявки на проведение чемпионата мира в 2023 году. Противники сноса арены выходили на пикеты, настаивая, что СКК является памятником архитектуры, который следовало бы отремонтировать.

Вариант с полным сносом здания активно поддерживал потенциальный инвестор проекта, хоккейный клуб СКА. На месте СКК "Петербургский" организация планирует построить новый комплекс, в котором смогли бы провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Проект инвестора включает в себя и застройку парковой зоны вокруг СКК офисами и бизнес-центрами, чем вызвал протесты жителей Московского района.

Фото: Сквер у СКК / "ВКонтакте"

Начало строительства

3 октября 2019 года городское правительство объявило конкурс на проект реконструкции СКК "Петербургский" с возможностью изменения облика. Заявки на участие принимались до 20 ноября 2019 года. Исходя из указа, победитель конкурса должен быть известен только в мае 2020 года, тогда же и планировали начало работ. В конце октября вокруг здания СКК появился строительный забор, за которым стремительно начался демонтаж комплекса. Фактически победитель конкурса еще не был объявлен, а работы уже начались. Как оказалось позднее, на участие в проекте подали единственную заявку от OOO "СКА Арена".

Активисты пытались перекрыть дорогу у СКК "Петербургский". Крупная акция привлекла к себе много внимания и вызвала пробки: горожане протестовали против реконструкции комплекса, поскольку были уверены, что под ней городские власти подразумевают снос. В самом СКК в декабре 2019-го года в самом разгаре шли работы: внутри демонтировали сиденья и начали разбирать купол.

30 декабря 2019 года Союз архитекторов Петербурга подал новую заявку на включение СКК в список объектов культурного наследия. 29 декабря 1979 года был подписан акт о вводе здания в эксплуатацию, то есть комплекс официально исполняется сорок лет. Новая заявка так же, как и предыдущая, была отклонена. В этот раз в Смольном отказали признать здание, в котором находятся кассовые павильоны, объектом культурного наследия. Эксперты КГИОН не обнаружили историко-культурной ценности объекта, но предложили подать новую заявку 31 января 2020 года.

Развязка ситуации произошла позже, только в августе 2020 года. Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников отказался включать СКК "Петербургский" в перечень выявленных объектов культурного наследия. В опубликованном на сайте Смольного распоряжении от 13 августа, которое подписал глава КГИОП Сергей Макаров, указана причина отказа.

Согласно тексту, здание зала СКК, кассовые павильоны и парк, ранее располагавшиеся на проспекте Юрия Гагарина, не имеют историко-культурной ценности. КГИОП остался непреклонен перед выступлениями градозащитников и горожан, просивших признать снесенный комплекс памятником.

Вернемся в конец января 2020 года. Piter.TV стало известно о результатах экспертизы, выполненной группой специалистов во главе с Алексеем Шашкиным по вопросу состояния СКК "Петербургский". Выяснилось, что техническое состояние кровли комплекса – аварийное. Эксперты рекомендуют снести конструкцию крыши, мембрана которой также признана аварийной.

Ровно в этот же день, еще до момента подачи повторной заявки рано утром начинается работа по демонтажу крыши СКК, однако в результате грубых нарушений правил безопасности происходит неконтролируемое обрушение стен и крыши комплекса. Позже выяснилось, что в момент происшествия погиб 29-летний газорезчик Матвей Кучеров. Момент трагедии попал на видео.

На кадрах видео, запечатлевших момент обвала, видно, как рабочий, находящийся на крыше, не успевает схватиться за строительную люльку со своим напарником внутри. Мужчину не спасает и страховочный трос: веревку перерезало обрушившимися конструкциями. Второй строитель в люльке остался жив.

Фото: Piter.tv

Руководивший в тот момент компанией-заказчиком работ (ООО "СКА-Арена") Игорь Забиран заметил, что демонтажные работы подразумевали обрушение несущих конструкций. Аварийную мембрану из 112 вантов и опорного кольца должны были разбирать постепенно, но обвал произошел незапланированно.

Демонтаж комплекса завершился в апреле 2020 года.

Расследование

Накануне стало известно о результатах расследования обрушения комплекса.

Слественный комитет расследовал уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский" в январе 2020 года. Троим людям предъявили обвинение в гибели рабочего Матвея Кучерова и нарушении правил безопасности при ведении работ на объекте – это исполнительный директор компании "Техснаб" Сергей Акименко и прорабы организации Дмитрий Смирнов и Николай Иванов.

Фигуранты признали вину, материалы дела передали в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Установлено, что незадолго до обрушения СКК бизнесмен Акименко купил астраханскую фирму "Техснаб" по ремонту бытовой техники специально для участия в сносе СКК. В штате компании состоял только директор, а движение денежных средств в организации отсутствовало. Также Акименко нанял прорабов Иванова и Смирнова и пообещал им по 70 тысяч рублей за работу, а они, в свою очередь, привлекли четверых газорезчиков, которым планировали платить по 8 тысяч рублей в день. Среди газорезчиков оказался и погибший впоследствии Матвей Кучеров. Следствие решило, что для демонтажа СКК была создана цепочка юрлиц, ее конечным звеном был "Техснаб".

Схема заключалась в следующем: "СКА Арена", заключившая с городом соглашение на реконструкцию комплекса, передала функции заказчика демонтажа фирме "Спецстроймонтаж", а та заключила договор генподряда с "СК Прайд". Здесь цепочка не заканчивалась: "СК Прайд" заключил договор подряда с фирмой "Дорстрой СПб" на демонтаж кровли СКК за 46 млн рублей. За два дня до разрушения СКК "Дорстрой", не имевший техники и штата для выполнения работ, договорился с "Техснабом" на 1,3 млн рублей, прорабам и газорезчикам компании велели выходить на объект утром 31 января. Известно, что прорабы сопротивлялись из-за неготовых документов на рабочих и отсутствия проекта производства работ, но Акименко торопил их, боясь потерять подряд. Сам план демонтажа рабочим объяснили на словах: ванты должны были последовательно отрезаться, благодаря чему кровля бы постепенно оседала и в конце концов упала внутрь комплекса. Рабочие, по плану начальства, должны были остаться в безопасности в строительных люльках. Однако работы пошли не по плану, здание рухнуло раньше времени, унеся под завалы Матвея Кучерова.

Что дальше?

Строительство хоккейного комплекса продолжается. Выяснилось, что Петербург выделит в 2021-м году 5 млрд рублей на строительство ледовой арены. Такую сумму должен внести город в соответствии с концессионным соглашением.

Губернатор Александр Беглов беспокоился о том, что Петербургу не хватит средств на строительство спортивно-досугового комплекса. Общую сумму возведения объекта оценивают в 37 млрд рублей. Концессионером является "СКА Арена". "Ледовую арену" должны построить к Чемпионату миру по хоккею в 2023-м году.

Осенью петербуржцам показали эскизы внутренних помещений в новом спорткомплексе. Внешний облик только предстоит выбрать.

В конце января глава экспертной группы комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Александр Карпов сообщил на своей странице в соцсети, что на месте разрушенного СКК в Петербурге появится арена высотой до 60 метров. Высота рассчитана с учетом установленных на крыше антенн и другого оборудования.

В рамках закрытого международного архитектурного конкурса несколько бюро представили свои концепции фасадных решений будущей "СКА Арены" и прилегающего к ней парка.

В пресс-службе ООО "СКА Арена" рассказали, что участие в конкурсе приняли "Coop Himmelblau", "Asymptote Architecture", Земцов, Кондиайн и партнеры", "M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä".

Фото: "СКА Арена"

Текст: Сабина Зайнуллина / Piter.tv