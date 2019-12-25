Петербургу может не хватить собственных средств на строительство "Ледовой арены" и ШМСД

Бюджет города подходит к потолку, по словам Беглова.

Губернатор Петербурга Александр Беглов опасается, что городу не хватит средств на реализацию крупных инвестиционных проектов, таких как строительство "Ледовой арены" на месте СКК и Широтной магистрали скоростного движения. Об этом он заявил на заседании правительства Петербурга 7 октября. Накануне был представлен проект бюджета на 2021 и плановый 2022-2023 годы.

Градоначальник напомнил, что бюджет города подходит к "потолку". Не должно быть такой ситуации, в которой бы было выжато все из федерального бюджета, а собственных средств бы не хватило. В сентябре стало известно, что до конца 2020 года Петербург может получить первый федеральный транш на строительство ШМСД.

Также под вопросом и средства на транспортную реформу. Ее готовы начать с 1 июля 2022-го года, но, возможно, не в полном объеме.

Фото: ЗСД / VK