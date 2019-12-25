Транспортную реформу в Петербурге в 2022-м году готовы начать лишь частично

Вице-губернаторы города пока не уверены, что реформу удастся полностью реализовать в запланированный срок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поинтересовался на заседании правительства, есть ли у города деньги на реализацию основных проектов в ближайшие годы. Одним из них является транспортная реформа. Получить четкого ответа на свой вопрос градоначальнику не удалось, передал корреспондент Piter.TV.

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников в своем отчете отметил, что выделение средств на транспортную реформу предусмотрено с 1 июля 2022-го года. По словам вице-губернатора Максима Соколова, "автобусы поедут, но инфраструктура будет работать не в полном объеме". Это означает, что реализовать сразу все составляющие реформы не удастся. Ранее Piter.TV писал о том, что она будет из себя представлять.

Беглов потребовал просчитать все и доложить ему на это неделе о будущем проектов. Соколов отметил, что понимание о том, что необходимо сделать есть, но соответствующих цифр и документов пока нет. Вопрос будет прорабатываться совместно с вице-губернатором Эдуардом Батановым.

Ранее на заседании Беглов пообещал, что направление бюджета города в 2021-м году будет "социальным".

Фото: Piter.TV