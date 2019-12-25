Беглов пообещал, что направление бюджета города в 2021-м году будет "социальным"

Расходы по приоритетным направлениям в следующем году составят 671,5 млрд рублей.

Сегодня, 7 октября, правительство Петербурга проводит заседание по вопросу проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг. Губернатор города Александр Беглов отметил, что направление бюджета, как и ранее, будет социальным, передал корреспондент Piter.TV.

По словам градоначальника, в этом году город столкнулся с серьезным вызовом, значительные средства ушли в сферу медицины. На борьбу с пандемией в Петербурге был выделен 41 млрд рублей, из них 18 млрд ― из федеральных средств.

Беглов пообещал, что несмотря на сложную ситуацию, город выполнит свои обязательства. На поддержку незащищенных категорий граждан будет выделено 63 млрд рублей. Всего, согласно выступлению председателя комитета финансов Петербурга Алексея Корабельникова, на социальные программы в 2021 году направят 195,5 млрд рублей. Это составляет 29% от всех расходов города по приоритетным направлениям.

Ранее Смольный представил проект корректировки бюджета 2020 года.

Фото: Piter.TV