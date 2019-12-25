В Смольном рассказали о грядущей транспортной реформе

В Петербурге планируют отказаться от маршрутных такси, увеличить протяженность полос для общественного транспорта и количество автобусов.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о новой транспортной модели Петербурга. Согласно ей, в городе будет приоритет общественного транспорта перед личным.

По словам Полякова, общественный транспорт должен быть быстрее личного.

Соответственно мы создаем систему перехватывающих парковок, чтобы человек мог свою собственную машину оставить у узловой станции метрополитена, и если он при этом будет пользоваться общественным транспортом, для него машина будет стоять в течение этого дня бесплатно. сказал председатель Комитета в эфире телеканала "78".

Улично-дорожная сеть Петербурга получит 128 км выделенных полос общественного транспорта, на данный момент их 70 км. Такие транспортные коридоры должны появиться в 2020-2023 годах.

Также планируется увеличить количество остановочных павильонов, они должны появиться в шаговой доступности от объектов городской и медицинской инфраструктуры. Автобусов-гармошек станет больше.

Новая транспортная модель предполагает, что весь транспорт станет "социальным". Это означает, что Петербург полностью откажется от маршрутных такси.

Ранее стало известно о том, что с 2021 года в Петербурге повысят тарифы на общественный транспорт.

Фото: Piter.TV