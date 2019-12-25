С 2021 года в Петербурге повысят тарифы на общественный транспорт

В первую очередь при этом речь идет о повышении тарифов на разовый проезд.

Со следующего года в Петербурге повысят тарифы на общественный транспорт. Об этом в эфире "Открытой студии" на телеканале "78" заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Как отметил Кирилл Поляков, это "абсолютно нормально явление" и коронавирус на это никак не повлиял.

Доходы упали, согласен, но тарифы растут в пределах установленных нормативов. Во всём мире общественный транспорт — это убыточная услуга, которая предоставляется жителям для того, чтобы они могли комфортно добираться до работы. Кирилл Поляков

В первую очередь при этом речь идет о повышении тарифов на разовый проезд. Разовыми поездками пользуются, в основном, гости Северной столицы.

В этом случае бюджет Петербурга не должен доплачивать за командировочных приезжих и за туристов. Кирилл Поляков

Председатель комитета по транспорту отметил, что после повышения тарифов на разовые поездки пользоваться "Подорожником" станет еще выгоднее.

Ранее в Смольном описали перспективы транспортной реформы в Петербурге.

Фото: Piter.TV