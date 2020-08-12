В Смольном описали перспективы транспортной реформы в Петербурге

Зампредседателя комитета по транспорту отметил, что реформой этот процесс называть не совсем корректно.

Зампредседателя комитета по транспорту Петербурга Валерий Молодец заявил, что транспортная реформа в Петербурге может пройти в 2022 году. Сам процесс представитель Смольного предложил называть не "реформой" а введением новой модели транспортного обслуживания населения.

Как передает цитату Молодца телеканал "Санкт-Петербург", чиновникам предстоит проработать маршрутные сети, проанализировать пассажиропоток и подготовить инфраструктуру для планомерного перехода. Замглавы комитета отметил, что сейчас начато движение в новом направлении – 18 контрактов на новые маршруты были разыграны в этом году.

Ранее транспортную реформу в городе планировали перенести на год. Основная ее задача – перевод коммерческого транспорта на социально-ориентированные рейсы.

Соответствующую реформу обсудили ещё в прошлом году на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту. В петербурге планируется также устанавить единый тариф на перевозку На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv