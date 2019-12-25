Транспортную реформу в Петербурге могут перенести на год

Окончательное решение по срокам реформы либо организации иной модели транспортной системы пока не принято.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что транспортную реформу в Петербурге могут перенести на 2021 год. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в окончательного решения о переносах сроков реформы либо организации иной модели транспортной системы пока не принято.

Напомним, что Александр Беглов намерен заменить коммерческий транспорт на социально-ориентированные рейсы. Соответствующую реформу обсудили ещё в прошлом году на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту. В петербурге планируется также устанавить единый тариф на перевозку.На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пока не подтверждаются негативные прогнозы по коронавирусу.

Фото:Piter.TV