В Петербурге пока не подтверждаются негативные прогнозы по коронавирусу

Петербурге первое заражение зафиксировали 4 марта.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге пока не подтверждаются негативные прогнозы по COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Владимир Княгинин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Пока все самые критичные и страшные модели не подтверждаются", —сказано в сообщении.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Северной столице зафиксировали 4 марта. По последним данным, сейчас в городе около 799 случаев заражения COVID-19. Умерло 4 человека. Выздоровело 163 человека.

Кроме того, на карантине находится 4538 человек. Из них 37 - в обсерваторе, 1093 - на самоизоляции, 3408 - контактные.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге растет количество заболевших, при этом изоляция все хуже.

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