В Петербурге растет количество заболевших, при этом изоляция все хуже

За минувшие сутки в городе зарегистрировали 121 случай заражения Covid-19.

Кажется, жители Петербурга перестали всерьез воспринимать пандемию коронавируса. Второй день подряд в городе на Неве регистрируют 121 случай заражения Covid-19, при этом "Яндекс. Карты" показывают утренние пробки и низкий уровень самоизоляции.

Активность петербуржцев с каждым днем только растет. Сегодня в 8 утра уровень самоизоляции в городе снизился до отметки 3,5. На момент 15:30 он и вовсе составил 2,6 баллов. Это значит, что на улицах Северной столицы недопустимо много людей. "Зеленая зона" (самая безопасная) наблюдается в городе на Неве в период с 22 часов до 7 утра.

Медики удивляются парадоксальности ситуации. Они заявляют, что наглядное ухудшение самоизоляции не способствует росту сознательности горожан. При этом в других городах России события развиваются аналогичным образом. Днем практически все города на карте страны окрасились в оранжевый цвет. По шкале "Яндекса" это "много людей" – от 2,5 до 3,9 баллов.

Медики напоминают, что каждый день растет число зараженных и смертельных исходов от Covid-19. За последние сутки Россия поставила рекорд – 2774 новых случая заражения, от коронавируса умерли 22 человека. Петербург в этом списке находится на третьем месте (плюс 121 заболевший). Больше всего заражений приходится на Москву и Московскую область — 1489 и 460 соответственно.

Ранее мы писали, что самой молодой жертвой коронавируса в России стала 29-летняя москвичка.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"