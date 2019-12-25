В Петербурге зафиксировали 121 случай коронавируса

В России 2 774 новых случая COVID-19.

В Петербурге за сутки COVID-19 зафиксировали у 121 человека. В общей сложности в Северной столице заболевают 799 человек, 163 за все время поправились, 4 умерли. Об этом сообщил оперштаб.

Всего за сутки в России количество заболевших увеличилось на 2774 человека. За сутки умерли 22 пациента, поправились 224. Количество инфицированных в России увеличилось до 21 102 человек, выздоровели 1 694, умерли 170 пациентов.

Фото: Piter.TV