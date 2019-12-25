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В Петербурге зафиксировали 121 случай коронавируса
Сегодня, 10:31
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nastya960

В Петербурге зафиксировали 121 случай коронавируса

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В России 2 774 новых случая COVID-19.

В Петербурге за сутки COVID-19 зафиксировали у 121 человека. В общей сложности в Северной столице заболевают 799 человек, 163 за все время поправились, 4 умерли. Об этом сообщил оперштаб. 

Всего за сутки в России количество заболевших увеличилось на 2774 человека. За сутки умерли 22 пациента, поправились 224. Количество инфицированных в России увеличилось до 21 102 человек, выздоровели 1 694, умерли 170 пациентов. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 11:23

Динамуку по СПБ посмотреть бы. Без сравнения с прошлыми периодами - ни о чем не говорящая цифра.

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