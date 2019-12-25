Самой молодой жертвой коронавируса в России стала 29-летняя москвичка

Всего в Москве за истекшие сутки скончались 13 человек.

Самой молодой жертве коронавируса нового типа в России было всего 29 лет.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса по Москве сообщил о смерти 29-летней пациентки, у которой был диагностирован коронавирус COVID-19. В оперштабе отметили, что у девушки был синдром Дауна. Болезнь протекала тяжело с двухсторонней пневмоний.

Всего за сутки в Москве зафиксировано 13 летальных исходов. Самому возрастному скончавшемуся за сутки пациенту было 80 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания, в том числе у 5 был сахарный диабет.

Самой молодой жертвой короновируса в Мире (на 2 апреля) стал 6-недельный младенец в США.

Фото: Piter.TV