В Москве скончались 13 человек с коронавирусом COVID-19

За последние сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с диагностированным COVID-19.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса по Москве сообщает, что в столице с диагнозом коронавирус скончались еще 13 пациентов. У всех болезнь протекала в тяжелой форме с двухсторонней пневмонией. У большинства из них имелись сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет (у 5 человек) и кардиосклероз. Один из скончавшихся проходил лечение в частной клинике.
Отдельно сообщается о 29-летней девушке. У нее был синдром Дауна.
Таким образом, число пациентов умерших от осложнений вызванных коронавирусом в Москве увеличилось до 95.
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Фото: Piter.TV
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