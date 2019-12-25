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В Москве скончались 13 человек с коронавирусом COVID-19
Сегодня, 9:07
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MShaffter

В Москве скончались 13 человек с коронавирусом COVID-19

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Возраст умерших от 29 до 80 лет.

За последние сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с диагностированным COVID-19.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса по Москве сообщает, что в столице с диагнозом коронавирус скончались еще 13 пациентов. У всех болезнь протекала в тяжелой форме с двухсторонней пневмонией. У большинства из них имелись сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет (у 5 человек) и кардиосклероз. Один из скончавшихся проходил лечение в частной клинике.

Отдельно сообщается о 29-летней девушке. У нее был синдром Дауна. 

Таким образом, число пациентов умерших от осложнений вызванных коронавирусом в Москве увеличилось до 95.

Ранее: В Хакасии выявили еще 8 случаев инфицирования коронавирусом

Фото: Piter.TV


 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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Пермяков Костян
Сегодня 9:39

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