Во вторник уровень пробок в Петербурге составил два балла

Небольшие затруднения есть лишь на участках КАД.

Во вторник, 14 апреля, уровень пробок в Северной столице снизился до двух баллов. Соответствующие данные следуют из сервиса "Яндекс.карты".

Небольшие затруднения есть лишь на участках КАД от проспекта Обуховской Обороны до Софийской улицы. Известно, что там движение затрудняют дорожные работы. Также плотное движение наблюдается на Московском шоссе, Планерной улице и на Колтушском шоссе.

Напомним, что до 30 апреля в Петербурге действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов решил, кто будет составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Фото:скриншот яндекс.карты