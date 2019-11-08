Беглов решил, кто будет составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил перечень должностных лиц, которые могут составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП. По этой статьей привлекают нарушителей ограничений, которые введены в Петербурге из-за коронавируса.
Согласно документу, опубликованному накануне, протоколы имеют право составлять представители трех городских комитетов: по вопросам законности, правопорядка и безопасности; по контролю за имуществом; по промышленной политике, инновациям и торговле. Это председатели, их замы, руководство подразделений, гражданские служащие категории "специалисты".
Статья 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности" была введена в Петербурге 1 апреля. Согласно этой статье, например, нельзя гулять в парках, ходить в церковь или находится на детских площадках. При этом, в городе уже было несколько случаев, когда петербуржцев штрафовали по части 2 статьи 6.3 КоАП. А по этой статье можно штрафовать лишь тех, кто контактировал с больными коронавирусом или вернулся из-за границы.
Размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге.
Фото: ВК/ Александр Беглов
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