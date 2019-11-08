Беглов решил, кто будет составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции

Согласно документу, опубликованному накануне, протоколы имеют право составлять представители трех городских комитетов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил перечень должностных лиц, которые могут составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП. По этой статьей привлекают нарушителей ограничений, которые введены в Петербурге из-за коронавируса.

Согласно документу, опубликованному накануне, протоколы имеют право составлять представители трех городских комитетов: по вопросам законности, правопорядка и безопасности; по контролю за имуществом; по промышленной политике, инновациям и торговле. Это председатели, их замы, руководство подразделений, гражданские служащие категории "специалисты".

Статья 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности" была введена в Петербурге 1 апреля. Согласно этой статье, например, нельзя гулять в парках, ходить в церковь или находится на детских площадках. При этом, в городе уже было несколько случаев, когда петербуржцев штрафовали по части 2 статьи 6.3 КоАП. А по этой статье можно штрафовать лишь тех, кто контактировал с больными коронавирусом или вернулся из-за границы.

Размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге.

Фото: ВК/ Александр Беглов