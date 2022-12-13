Суд Петербурга вернул протоколы на депутатов Резника и Вишневского

Протоколы вернули для устранения нарушений, которые препятствуют принятию к производству и рассмотрению дел.

В четверг, 12 января, Василеостровский суд Петербурга вернул составителям протоколы по административным делам в отношении депутата ЗакСа Бориса Вишневского и его экс-коллеги Максима Резника. Об этом рассказали в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов города.

Протоколы вернули для устранения нарушений, которые препятствуют принятию к производству и рассмотрению дел.

Напомним, что в понедельник, 9 января, в Василеостровский суд Петербурга поступили материалы о публичной дискредитации ВС РФ в отношении депутата Заксобрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского и его бывшего коллеги, депутата прошлого созыва Максима Резника.

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Фото: Piter.tv

