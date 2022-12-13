Совладельца "Рив Гош" Мейера отпустили под залог в 30 млн

Согласно документу, в СИЗО он должен был быть до 1 марта.

В Петербурге второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил постановление о продлении срока ареста основателю "Рив Гош" Августу Мейеру. Информация об этом 12 января появилась на сайте суда.

Постановление о продлении ареста вынес Горсуд Петербурга 15 декабря. Согласно документу, в СИЗО он должен был быть до 1 марта.

Напомним, Майера обвиняют в мошенничестве на общую сумму 2,3 млрд рублей. Известно, что "Юлмарт" взял кредит у "Сбербанка" на развитие компании. Однако в 2016 году компания перестала платить по кредиту и накопила долг перед банком. Ранее адвокаты заявили, что представленные материалы – это "набор заклинаний и мантр, не подтверждающих вообще ничего". Они считает, что это бизнес-конфликт, так как следствие ведется уже 5 лет, все было изъято и все были допрошены.

Также фигурантом дела является жена бизнесмена Инна Майер. Женщина обвиняется в двух эпизодах мошенничества, однако свою вину не признает. Сегодня она находится под домашним арестом, а ее имущество арестовано.

Фото: Piter.tv