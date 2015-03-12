В начале сентября погоду в Петербурге будут формировать циклоны

А пока синоптическую ситуацию определяет антициклон.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в начале сентября погоду будут формировать циклоны, из-за чего ожидаются дожди.

А пока синоптическую ситуацию определяет антициклон: прогнозируют сухость и тепло, только 27 августа местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус.

Как уже отмечал, ночи становятся холоднее, и по Ленинградской области уже сегодня местами температура воздуха понижалась до +6…+7 гр., а 28 и 29 августа местами будет еще ниже, до +2…+5 гр. Александр Колесов, синоптик

Скоро антициклон уйдет к востоку. С воскресенья в Северной столице возможны дожди.

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Фото: Piter.TV