В начале сентября погоду в Петербурге будут формировать циклоны

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в начале сентября погоду будут формировать циклоны, из-за чего ожидаются дожди.
А пока синоптическую ситуацию определяет антициклон: прогнозируют сухость и тепло, только 27 августа местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус.
Как уже отмечал, ночи становятся холоднее, и по Ленинградской области уже сегодня местами температура воздуха понижалась до +6…+7 гр., а 28 и 29 августа местами будет еще ниже, до +2…+5 гр.
Александр Колесов, синоптик
Скоро антициклон уйдет к востоку. С воскресенья в Северной столице возможны дожди.
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Фото: Piter.TV
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