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В начале сентября погоду в Петербурге будут формировать циклоны
Сегодня, 13:16
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В начале сентября погоду в Петербурге будут формировать циклоны

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А пока синоптическую ситуацию определяет антициклон.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в начале сентября погоду будут формировать циклоны, из-за чего ожидаются дожди. 

А пока синоптическую ситуацию определяет антициклон: прогнозируют сухость и тепло, только 27 августа местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус.

Как уже отмечал, ночи становятся холоднее, и по Ленинградской области уже сегодня местами температура воздуха понижалась до +6…+7 гр., а 28 и 29 августа местами будет еще ниже, до +2…+5 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Скоро антициклон уйдет к востоку. С воскресенья в Северной столице возможны дожди. 

Ранее на Piter.TV: какая погода будет в Петербурге в День знаний? 

Фото: Piter.TV 

Теги: август, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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