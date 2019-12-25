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Какая погода будет в Петербурге в День знаний
Сегодня, 10:03
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Какая погода будет в Петербурге в День знаний

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Ближе к самому празднику прогноз может поменяться.

В Петербурге в День знаний ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +16…+17 градусов, ночью температура опустится до +9…+11 градусов. Подует юго-западный ветер 4-5 м/с, пишет Neva.Today

Световой день 1 сентября будет длиться 14 часов 9 минут: солнце взойдет в 05:53, а закат наступит в 20:02. Вероятность дождей высокая – 94%, поэтому на линейки стоит взять с собой зонты. Потеплеет примерно к обеду. 

Ближе к самому празднику прогноз может поменяться – рекомендуется проверить его еще раз. Зонт и непромокаемая обувь не помешают ни школьникам, ни родителям. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ближайшие дни синоптическую ситуацию определит тыловая часть циклона с центром над Онежским озером, затем подойдет антициклон. Сегодня появится солнце, столбик термометра покажет +18 градусов.

Фото: Piter.TV 

Теги: день знаний, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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