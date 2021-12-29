  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга арестовал имущество жены владельца "Рив Гош"
Сегодня, 17:10
139
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга арестовал имущество жены владельца "Рив Гош"

0 0

Женщина находится под домашним арестом и может гулять не более 4 часов в день.

Московский районный суд Петербурга арестовал имущество жены владельца компании "Рив Гош" Инны Майер. Об этом 10 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Соответствующее ходатайство подало следствие. Мейер и другим лицам по доверенности запрещено распоряжаться квартирой.

Напомним, муж подсудимой, Август Майер обвиняется в хищении 2,4 млрд рублей. Он также обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества. Женщина находится под домашним арестом. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: арест, имущество, инна майер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии