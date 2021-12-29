Суд Петербурга арестовал имущество жены владельца "Рив Гош"

Женщина находится под домашним арестом и может гулять не более 4 часов в день.

Московский районный суд Петербурга арестовал имущество жены владельца компании "Рив Гош" Инны Майер. Об этом 10 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Соответствующее ходатайство подало следствие. Мейер и другим лицам по доверенности запрещено распоряжаться квартирой. Напомним, муж подсудимой, Август Майер обвиняется в хищении 2,4 млрд рублей. Он также обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества. Женщина находится под домашним арестом. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга