Суд Петербурга арестовал имущество жены владельца "Рив Гош"

Московский районный суд Петербурга арестовал имущество жены владельца компании "Рив Гош" Инны Майер. Об этом 10 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Соответствующее ходатайство подало следствие. Мейер и другим лицам по доверенности запрещено распоряжаться квартирой.
Напомним, муж подсудимой, Август Майер обвиняется в хищении 2,4 млрд рублей. Он также обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества. Женщина находится под домашним арестом.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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