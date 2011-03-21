Владельца "Рив Гоша" Августа Майера заключили под стражу

На заседании суда присутствовал переводчик: Майер не говорит по-русски.

Московский районный суд заключил под стражу бизнесмена Августа Майера, уроженца США, который обвиняется в мошенничестве на общую сумму 2,4 млрд рублей. Об этом 9 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Владелец "Рив Гоша" и совладелец "Юлмарта" не признает своей вины. Адвокат подсудимого утверждал, что представленные материалы — это "набор заклинаний и мантр, не подтверждающих вообще ничего". Он считает, что это бизнес-конфликт, так как следствие ведется уже 5 лет, все было изъято и все были допрошены. Сторона предлагала избрать домашний арест и залог в 5 млн рублей.

Прокурор отметил, что дело по второму эпизоду было возбуждено только в сентябре этого года.

Майер останется под стражей до 7 февраля 2022 года. Его жена также является фигурантом дела. Следствие просит избрать Инне Майер домашний арест.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга