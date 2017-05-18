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Жену владельца "Рив Гоша" отпустили из здания суда под домашний арест

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Подсудимая рассказала о том, что у нее четверо детей. Их регулярно надо водить в школу и на кружки.

Жену владельца "Рив Гоша" и совладельца "Юлмарта" Инну Майер отправили под домашний арест. Она сможет гулять не более четырех часов в день. Об этом 9 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Она не признает свою вину. 

Следствие указало на то, что Майер не работает, является гражданкой двух государств, много раз выезжала за пределы России, а потому может скрыться. Кроме того, она может оказать давление на свидетелей. 

Адвокат подсудимой отметил, что в документах нет доказательств причастности Майер к совершению преступлений. 

Московский районный суд заключил, что жена бизнесмена не сможет покидать квартиру, за исключением 4-х часов прогулки, пользоваться Интернетом, общаться с кем-либо кроме адвоката, родственников и следователя. 

Напомним, Август Майер обвиняется в хищении 2,4 млрд рублей. 

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: домашний арест, инна майер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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