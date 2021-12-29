В 2021 году на 3 тысячи безмасочников в общественном транспорте Петербурга составили протоколы

Вчера очередной рейд прошел на станциях "оранжевой" линии метро.

За 2021 год на пассажиров составили 3035 актов за проезд без маски. 1968 из них были пойманы в метрополитене. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Накануне рейд по соблюдению масочного режима прошел на станциях метро "Улицы Дыбенко" и "Проспект Большевиков". Нарушителей выявляли в вестибюлях, на платформах и в вагонах. По словам пресс-службы, люди без масок к проезду не допускались. При этом перед этим их просили надеть СИЗ. В отношении самых настойчивых составляли акты об административном правонарушении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина подал в суд на "Петербургский метрополитен" за требование надеть маску.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха