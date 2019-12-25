Мужчина подал в суд на "Петербургский метрополитен" за требование надеть маску

В тот момент истец чувствовал явную дискриминацию по отношению к себе.

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Фаеза Муамара к ГУП "Петербургский метрополитен" и УМВД России по Центральному району о защите нарушенных прав, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов. Об этом сообщили в объедиенной пресс-службе судов города.

В ноябре прошлого года Муамар находился в вестибюле станции метро "Невский проспект-1", около турникетов. По его словам, сотрудники метро и полиции незаконно принуждали его надеть маску. Он рассказал, что сотрудники достаточно грубо с ним разговаривали по сравнению с другими пассажирами, у которых масок не было, но их пропускали. Мужчину сначала не пропускали в метро, а после и вовсе задержали. Из-за чего "он опоздал на работу и лишился заработка".

В тот момент истец чувствовал явную дискриминацию по отношению к себе. Он просил о взыскании с ответчиков солидарно 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 75 000 рублей.

Позже в суд предоставили запись с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что сотрудники метро остановили Муамара на станции "Невский проспект", поскольку тот был без маски. Сотрудники попросили мужчину ее надеть, однако истец отказался, ссылаясь на дискриминацию в отношении себя. Позже один из сотрудников предложил мужчине имеющуюся у него одноразовую маску. Затем в конфликт вмешались сотрудники полиции, на требования которых Муамар также не реагировал. При таких обстоятельствах суд истцу отказал.

Фото: Piter.TV