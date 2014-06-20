В Адмиралтейском районе задержали более 20 мигрантов-нарушителей

Всего полицейские проверили 253 людей и 157 автомобилей.

В Адмиралтейском районе Петербурга 26 и 27 июля прошли рейды. В результате задержали 22 человека. Об этом в субботу, 30 июля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Всего полицейские проверили 253 людей и 157 автомобилей. Административные протоколы о нарушении иностранными гражданами режима пребывания в РФ составили на восьмерых человек. Еще семь человек задержали за незаконное нахождение в России с последующим выдворением. Кроме этого, трех мигрантов привлекли к ответственности за повторное нарушение режима. На одного мужчину составила протокол за мелкое хулиганство.

Еще двух граждан стран ближнего зарубежья обязали покинуть территорию РФ и запретили въезжать в страну. Ещё один мигрант задержан за изготовление или оборот поддельных документов.

Также сотрудники ГИБДД составили восемь протоколов на водителей. В частности, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и управление без прав.

Фото: Piter.tv

