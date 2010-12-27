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Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков
Сегодня, 15:13
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IRINA_CHALKINA

Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков

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Город будет устанавливать единый тариф на перевозку.

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Вице-губернато отметил, что город будет устанавливать единый тариф на перевозку. На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Наша задача — избежать ситуации, когда дикие дивизии бегают, опережая друг друга в борьбе за пассажира

заявил Батанов

Смольный планирует запустить в Петербурге вместо маршруток, комфортный городской транспорт с кондиционерами. Отметим, что в таком транспорте будет действовать льготный проездной. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково появятся экологичные автобусы-гармошки.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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