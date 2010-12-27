Город будет устанавливать единый тариф на перевозку.

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Вице-губернато отметил, что город будет устанавливать единый тариф на перевозку. На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Наша задача — избежать ситуации, когда дикие дивизии бегают, опережая друг друга в борьбе за пассажира заявил Батанов

Смольный планирует запустить в Петербурге вместо маршруток, комфортный городской транспорт с кондиционерами. Отметим, что в таком транспорте будет действовать льготный проездной.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково появятся экологичные автобусы-гармошки.

Фото:pixabay