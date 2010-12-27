Они будут курсировать по маршруту №39 и №39Э до метро "Московская".

В среду, 16 октября, стало известно о том, что в Пулково появятся экологичные автобусы-гармошки. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что новые автобусы будут курсировать по маршруту №39 и №39Э до метро "Московская". Они оснащены двигателем экологического стандарта Евро-5. Кроме того, в транспорте есть кондиционеры. Также автобусы приспособили для перевозки маломобильных граждан. Соответствующие модели СПб ГУП "Пассажиравтотранс" закупили в 2019 году.

Автобусы-гармошки рассчитаны на перевозку до 170 пассажиров.

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