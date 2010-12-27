В Кудрово открылось новое пожарное депо

Часть №150 «Леноблпожспаса» отвечает за девять населенных пунктов Заневского поселения, где проживает более 60 тыс. человек.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыл новое пожарное депо в городе Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Набраны высокие темпы создания социальной инфраструктуры в районах интенсивной жилой застройки. Первоочередное значение имеют учреждения, обеспечивающие безопасность. В этом году мы уже открыли современное пожарное депо в Янино, теперь – в Кудрово, еще одна пожарная часть будет построена в северной части молодого города, -

подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Далее глава Ленобласти заметил, что пожарная часть укомплектована спецтехникой, инвентарем и обмундированием. Все необходимое было приобретено в рамках государственной программы "Безопасность Ленобласти". На работу нанято 55 спасателей в распоряжении которых имеется три автоцистерны и автолестница высотой 50 метров.

Пожарную часть построила Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти. Застройщики потратили около 140 млн рублей. Общая площадь объекта составляет 1 073 кв.м.

Ранее Piter.TV сообщил, что работники бюджетных организаций Ленобласти ждут повышения зарплат.

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