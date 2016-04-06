Работники бюджетных организаций Ленобласти ждут повышения зарплат

Речь идет о повышении оплаты труда врачам, педагогам средних и дошкольных образовательных учреждений, преподавателям высших учебных заведений, научным сотрудникам и работникам культуры.

Работников бюджетной сферы Ленобласти ожидает повышение зарплат не менее чем на 4%. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Зарплаты поднимутся примерно на 5,6%. Повышение осуществляется согласно майским указам президента РФ от мая 2012 года, который подразумевал повышение зарплаты учителям в образовательных учреждениях разного уровня, социальным работникам, младшему и среднему персоналу до 100% от средних зарплат по региону, а заработок преподавателей вузов и научных работников до 200%.

Правительство утверждает, что Ленобласть несколько лет входит в число регионов, которые полностью выполняют майские указы президента РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти патрульные остановили инормаку с крупной партией наркотиков.

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