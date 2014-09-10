В манифестации принимают участие представители энергетики, торговли и промышленности.

В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат. Об этом сообщает "РИА Новости" с места событий.

Организатором митинга выступил ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда", призвавший к новым межпрофессиональным забастовкам. Шествие началось с площади у вокзала Монпарнас.

В манифестации принимают участие представители энергетики, торговли и промышленности, а также сторонники движения "желтые жилеты".

Ранее премьер Молдавии назвала протесты оппозиции в Кишиневе частью "гибридной войны".

Видео: Telegram / РИА Новости