Премьер Молдавии назвала протесты оппозиции в Кишиневе частью "гибридной войны"

Массовые протесты со стороны оппозиции в центре Кишинева являются частью "гибридной войны", направленный против конституционного строя и народа. С соответствующим заявлением выступила в видеообращении к народу глава местного правительства Наталья Гаврилица. Чиновница пояснила, что произошедшее на улицах столицы Молдавии является не акцией протеста против власти и не реализацией гражданского права.
Молдавия как никогда имеет поддержку внешних партнеров, в том числе со стороны привлечения к ответственности тех, кто ограбил страну и ее народ, у них нет шансов дестабилизировать.
Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии
Напомним, что в воскресенье 23 октября полиция в Кишиневе сорвала митинг оппозиции на главной площади города, вблизи Великого национального собрания. Представителям закона удалось заблокировать все подъезды и проходы к ней. Митингующим пришлось направлять шествия к зданию генеральной прокуратуры. Там активисты разбили палаточный лагерь. На следующий день утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок.
Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации.
Фото и видео: YouTube / Guvernul Republicii Moldova
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