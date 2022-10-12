Анатолий Носатый рассказал о том, как страна может привлекать граждан для защиты национальных интересов.

Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал министр по обороне Анатолий Носатый. Чиновник оценил возможные риски для национальной безопасности. Он полагает, что в экстренном случае власти могут принять решение о введении частичной мобилизации, а не всеобщей.

Всеобщая мобилизация — это очень сложный сценарий, она не объявляется по всяким изменениям ситуации. Я не думаю, что мы до такого сценария дойдем. Необходим тщательный анализ. Анатолий Носатый, глава Минобороны Молдавии

Эксперт пояснил, что в республиканской армии сейчас служит около 6 тысяч солдат, а вооружение в основном осталось с советских времен. Анатолий Носатый добавил, что у страны нет собственной противовоздушной системы обороны, поэтому Вооруженные силы способны лишь следить за летящими ракетами и фиксировать их нахождение в воздушном пространстве Молдавии. Министр не исключил, что государство сможет купить иностранную систему Patriot согласно программе по модернизации.

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Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau