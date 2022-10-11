Санду потребовала от России уважать границы Молдавии после пролета ракет

Президент рассказала, что три боеголовки пролетели в воздушном пространстве республики.

Президент Майя Санду потребовала от России уважать государственные границы Молдавии после пролета ракет, которые ранее были выпущены по украинской территории для ликвидации значимой критической инфраструктуры, по воздушному пространству республики. Чиновница заметила, что в небе страны были замечены как минимум три такие ракеты.

Некоторые из 84 ракет, запущенных в сторону Украины, несанкционированно пересекли воздушное пространство Республики Молдова. <...> Это грубое нарушение нашего воздушного пространства и нейтралитета. Майя Санду, президент Молдавии

Местное министерство по обороне рассказало о том, что пролет трех ракет 10 октября в период с 08:33 до 09:02 зафиксировали радиолокационные станции в Молдавии, Румынии и на Украине. Боеголовки стартовали с акватории Черного моря, затем они пересекли приднестровский регион, такие молдавские районы как Флорешты и Сорока.

Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство".

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova

