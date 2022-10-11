Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство"

Президент Молдавии негативно оценивает акции, при которых активисты требуют отставки правительства, парламента.

Президент Молдавии Майя Санду считает, что в стране участились попытки дестабилизировать ситуацию со стороны организаторов и участников массовых протестов, которые проходят на территории республики уже около месяца. Об этом глава государства сообщила журналистам на пресс-конференции в Кишиневе. Чиновница дала обещание наказать этих активистов и оппозиционеров за предательство". Она добавила, что властям не следует разрешать манипулировать собой, а также допускать, чтобы ими пользовались ради продвижения войны.

Попытки дестабилизации мы наблюдаем со стороны криминальной группировки, участники которой боятся тюрьмы и готовы сжечь страну… Предательство страны будет сурово наказано. Майя Санду, президент Молдавии

Санду уверена в том, что массовые протестные акции оппозиция использует для создания хаоса в республике, обеспечения конфликтов в различных регионах Молдавии, разобщения граждан. Президент добавила, что эти лица так сильно хотят добиться управления, что даже обещают нарушить конституционный порядок.

Напомним, что бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. Оппозиция требует отставки президента, всего парламента и кабинета министров. Также активисты надеются на досрочные выборы.

Президент Молдавии предложила расширить полномочия полиции на протестах.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova