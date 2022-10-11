Майя Санду рассказала о необходимости готовиться к массовым протестам.

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к республиканскому правительству с просьбой расширить полномочия правоохранительных органов для того, чтобы сотрудники полиции могли поддерживать общественный порядок. Чиновница не исключила, что будут организованы массовые протестные акции, которые будут проведены без согласования с властями.

Прошу правительство рассмотреть временное изменение законодательства, которое позволит полиции поддерживать порядок, даже если некоторые деятели саботируют усилия по сохранению мира и стабильности. Майя Санду, президент Молдавия

Молдавский лидер поблагодарила сотрудников полиции за то, что им удается сохранять порядок во время акций протеста, которые "финансируются ворами". Майя Санду добавила, что полиция избегает насилия при демонтаже палаток активистов, убирая их с проезжей части. Политик обратилась к населению страны, попросив граждан отказаться от осуждения тех, "кого за деньги привозят на протесты", так как эти люди используются преступниками в своих корыстных целях.

Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova