Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности на время сдать Украине земли страны на несколько лет. Об этом она рассказала пранкерам Вовану и Лексусу.
Видео беседы Санду опубликовали в Telegram-канале пранкеров. Лидер Молдавии была уверена, что ведет беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Она напомнила, что обсуждала этот вопрос во время своего последнего визита в Киев.
Пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет.
Майя Санду, президент Молдавии
Ранее мы сообщали, что в Молдавии не располагают данными о рекрутировании молдаван в армию РФ.
Видео: Telegram / Russiacalling (Вован и Лексус)
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