Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии

Лидер Молдавии была уверена, что ведет беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности на время сдать Украине земли страны на несколько лет. Об этом она рассказала пранкерам Вовану и Лексусу.

Видео беседы Санду опубликовали в Telegram-канале пранкеров. Лидер Молдавии была уверена, что ведет беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Она напомнила, что обсуждала этот вопрос во время своего последнего визита в Киев.

Пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет. Майя Санду, президент Молдавии

Ранее мы сообщали, что в Молдавии не располагают данными о рекрутировании молдаван в армию РФ.

Видео: Telegram / Russiacalling (Вован и Лексус)