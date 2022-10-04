В Молдавии не располагают данными о рекрутировании молдаван в армию РФ

Кишинев не располагает данными о рекрутировании граждан своей республики в российскую армию во время частичной мобилизации граждан для участия в специальной военной операции. Такой информацией чиновник поделился в ходе пресс-конференции с журналистами. Эксперт добавил, что иностранное наемничество в стране наказывается на законодательном уровне. Однако граждане, которые обладают двойным гражданством РФ и Молдавии, также обязаны подчиняться законам Москвы.
У Молдавии нет данных о рекрутировании молдавских граждан в армию РФ.
Николай Попеску, вице-премьер Молдавии
Эксперт рассказал о том, что после объявления мобилизации в молдавском консульстве в Москве выросло количество обращений от граждан за документами для возвращения в республику. Дипломаты Молдавии попросили коллег из РФ рассмотреть возможность отказа от набора в армию лиц со вторым молдавским гражданством.
В Кишиневе сообщили о возможном переводе Приднестровья на газ по предоплате.
Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova
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