В Молдавии не располагают данными о рекрутировании молдаван в армию РФ

Николай Попеску рассказал о работе с дипломатами РФ, чтобы те отказались от отправки граждан с двойным гражданством на СВО.

Кишинев не располагает данными о рекрутировании граждан своей республики в российскую армию во время частичной мобилизации граждан для участия в специальной военной операции. Такой информацией чиновник поделился в ходе пресс-конференции с журналистами. Эксперт добавил, что иностранное наемничество в стране наказывается на законодательном уровне. Однако граждане, которые обладают двойным гражданством РФ и Молдавии, также обязаны подчиняться законам Москвы.

У Молдавии нет данных о рекрутировании молдавских граждан в армию РФ. Николай Попеску, вице-премьер Молдавии

Эксперт рассказал о том, что после объявления мобилизации в молдавском консульстве в Москве выросло количество обращений от граждан за документами для возвращения в республику. Дипломаты Молдавии попросили коллег из РФ рассмотреть возможность отказа от набора в армию лиц со вторым молдавским гражданством.

В Кишиневе сообщили о возможном переводе Приднестровья на газ по предоплате.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova