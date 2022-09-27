В Кишиневе сообщили о возможном переводе Приднестровья на газ по предоплате

Андрей Спыну рассказал, что непризнанному региону придется платить аванс также, как это делает левобережная часть Молдавии.

Если российская компания "Газпром" прекратит в октябре текущего года подачу природного газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его в Румынии. При данном развитии ситуации, Приднестровью придется вносить аванс за пользование энергетическими ресурсами также, как это делает левобережная часть страны. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Pro TV сделал вице-премьер, министр по вопросу инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Чиновник добавил, что в государственном резерве на текущий момент есть около 35 миллионов кубометров газа. Этого хватит на первое время. Часть запасов хранится на территории Молдавии, часть - в Румынии. Оттуда газ поступает к потребителям по трубопроводу "Яссы-Кишинев".

Приднестровье должно будет покупать газ по рыночной цене с предоплатой. Мы будем вести переговоры с Тирасполем. Газ в Левобережье может поставляться как через сети "Молдовагаз", так и системы госпредприятия "Энергоком". Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Напомним, что только в августе власти Молдавии заключили договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma, а также британской фирмой Forensic Risk Alliance&Co. Если кабинет министров не успеет завершить аудит долгов до 1 октября, "Газпром" может прекратить поставки газа в республику.

Молдавия надеется на сохранение контракта с "Газпромом" после нарушения обязательств.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau