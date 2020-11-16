Молдавия надеется на сохранение контракта с "Газпромом" после нарушения обязательств

Андрей Спыну рассказал о том, что компании из РФ не дает Кишиневу гарантии.

Молдавия надеется на сохранение контракта с российской компанией "Газпром" после нарушения контрактных обязательств перед компанией-оператором. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Pro TV сделал вице-премьер, министр по региональному развитию и инфраструктуры Андрей Спыну. Чиновник отметил, что Кишинев не смог получить от партнеров гарантий по продолжению поставок природного газа после первого октября.

Мы надеемся на сохранение контракта с "Газпромом". Для нас это было бы лучше всего. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Напомним, что одним из ключевых условий, по которым "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлил контракт на поставку газа с Молдавией на следующие пять лет, являоось погашение задолженности Кишинева за предоставляемое топливо и внесение своевременных платежей. Власти республики взяли на себя международные обязательства по привлечению со стороны иностранного аудитора для перепроверки долга до 1 мая 2022 года. Сейчас Молдавия просит продлить срок проведения аудита до конйа марта 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau

