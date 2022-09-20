Путин назвал Россию гарантом урегулирования в Приднестровье

Российский президент Владимир Путин назвал Москву гарантом урегулирования конфликта в Приднестровье. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления на торжественной церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле. По мнению политика, власти РФ действуют в строгом соответствии с международными соглашениями, подписанными также и Кишиневом. Взаимные договоренности отвечают национальном интересам народов.
Развитие сотрудничества между Россией и исторически близкой нам Молдавией на принципах прагматизма и взаимной выгоды отвечает коренным интересам народов двух стран. Россия выступала и продолжает выступать гарантом.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер России подчеркнул, что в вопросах энергетической безопасности Молдавии Москва также работает в соответствии с заключенными договоренностями, которые ранее были основаны на предложениях Кишинева.
Путин осудил санкции против Венесуэлы.
Фото и видео: Kremlin.ru
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