Путин осудил санкции против Венесуэлы

Глава РФ рассказал о поддержке суверенитета важного для Москвы партнера из Латинской Америки.

Российский президент Владимир Путин осудил незаконные западные санкции против Венесуэлы. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления на торжественной церемонии вручения иностранными послами верительных грамот в Кремле. Политик уточнил, что Москва поддерживает действия местного правительства, которые направлены на стабилизацию внутренней обстановки и защиту независимости, суверенитета.

Венесуэла - наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке и мире в целом. Поддерживаем интенсивный диалог с президентом Мадуро, позиции России и Венесуэлы по основным вопросам международной повестки близки или полностью совпадают. Владимир Путин, президент РФ

В России планируют наращивать двустороннее сотрудничество с Венесуэлой по всем экономическим направлениям. В первую очередь это касается сферы энергетики, промышленности, развития инфраструктуры, фармацевтики, транспорта.

Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией.

Фото и видео: Kremlin.ru