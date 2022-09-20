Путин осудил санкции против Венесуэлы

Российский президент Владимир Путин осудил незаконные западные санкции против Венесуэлы. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления на торжественной церемонии вручения иностранными послами верительных грамот в Кремле. Политик уточнил, что Москва поддерживает действия местного правительства, которые направлены на стабилизацию внутренней обстановки и защиту независимости, суверенитета.
Венесуэла - наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке и мире в целом. Поддерживаем интенсивный диалог с президентом Мадуро, позиции России и Венесуэлы по основным вопросам международной повестки близки или полностью совпадают.
Владимир Путин, президент РФ
В России планируют наращивать двустороннее сотрудничество с Венесуэлой по всем экономическим направлениям. В первую очередь это касается сферы энергетики, промышленности, развития инфраструктуры, фармацевтики, транспорта.
Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией.
Фото и видео: Kremlin.ru
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