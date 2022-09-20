Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией

Глава РФ рассказал о контактах между дипломатами двух стран.

Российский президент Владимир Путин выразил сожаление из-за приостановки дипломатических отношений с Португалией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле. Политик выразил надежду на то, что в будущем ситуация исправится. Он добавил, что ухудшение связей с европейским государством произошло в виду "известных причин".

В течение многих лет, даже столетий, они носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены. Владимир Путин, глава РФ

Путин надеется, что отношениям с Африкой удастся придать новый импульс.

Фото и видео: Kremlin.ru